Банкам могут запретить изымать жилье в ипотеке, если оно единственное

15.10.2025 | 07:56

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором устанавливается запрет на изъятие банками единственного жилья, купленного в ипотеку. Документ опубликовали в базе нижней палаты парламента во вторник, 14 октября.

В настоящее время банки имеют право изымать у должников ипотечное жилье, даже если оно единственное. Авторы законопроекта, ссылаясь на экономическую ситуацию, предложили изменить это.

«В условиях существенного ухудшения экономической конъюнктуры и роста банкротств российских предприятий значительное число ипотечных заемщиков может лишиться возможности исполнять свои обязательства по ипотечным займам. Соответственно, если ипотечное жилье является для них единственным, они лишатся его, что вызовет рост социально-политической напряженности и опасное недоверие граждан к власти, с одной стороны, и дезорганизацию рынка жилья и деятельности застройщиков, с другой», - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта хотят установить запрет на изъятие ипотечного жилья у тех заемщиков, которые уже выплатили более 50% его стоимости.

Если документ примут, то он вступит в силу в день его официального опубликования.