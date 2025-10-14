Что делать, если сосед без спроса поставил камеру в подъезде?

14.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сосед поставил камеру в подъезде (над своей дверью). Я теперь чувствую себя некомфортно, будто он вторгается в мою личную жизнь, когда иду к себе домой. Что делать?

Ответ специалиста

Вы можете потребовать от соседа снять камеру или перенаправить ее, если она установлена неправильно. Эксперты портала «Объясняем.рф» рассказали, на что обратить внимание:

- камеру должно быть видно. Тайно наблюдать за другими людьми запрещено;

- нельзя, чтобы в объектив попадали двери в квартиры других жильцов;

- на съемку общих зон, входа в подъезд, двора должно быть получено согласие не менее 2/3 собственников.

Если камера установлена неправильно, поговорите с соседом. При отсутствии результатов обратитесь в управляющую компанию или в полицию.

«Съемка чужой квартиры через камеру наблюдения нарушает неприкосновенность частной жизни (ст. 137 УК РФ). За это грозит штраф до 200 000 рублей или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, суд обяжет убрать камеру за нарушение закона о персональных данных», - отметили эксперты.