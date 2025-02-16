В Пензе Вахта Памяти стартует уже в феврале

16.02.2025 | 10:46

В Пензе в этом году акция «Вахта Памяти» стартует за 80 дней до празднования 80-летия Победы, сообщили в администрации города.

На Вахту Памяти заступят 19 февраля. Почетный караул у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев станут нести старшеклассники. Их можно будет увидеть по будням с 10:00 до 13:00 до 9 мая включительно.

В 2024 году Вахта Памяти, посвященная Дню Победы, стартовала в апреле. Школьники несли почетный караул на протяжении 31 дня. В мероприятии были задействованы более 500 ребят.

Ранее глава Пензы Олег Денисов рассказал, как в областном центре будут праздновать 80-летие Великой Победы.

По словам чиновника, в городе определят не менее 200 локаций, где пройдут патриотические мероприятия.

Когда станет теплее, предполагается проводить концерты, в том числе дворовые - там, где живут герои Великой Отечественной войны (выступят артисты бригады «Ласточки Победы»). Непосредственно на 9 Мая намечено традиционное авиашоу от Пензенского отделения ДОСААФ. Ждет горожан и новшество: на Суре хотят установить сцену.