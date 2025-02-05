На День Победы в Пензе хотят установить сцену на Суре

05.02.2025 | 11:12

Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии гордумы 5 февраля, рассказал, как в областном центре будут праздновать 80-летие Великой Победы.

По словам чиновника, в городе определят не менее 200 локаций, где пройдут патриотические мероприятия.

Олег Денисов подчеркнул: они будут проводиться не в один день 9 Мая, а начнутся уже на следующей неделе со встречи с ветеранами.

Когда станет теплее, предполагается проводить концерты, в том числе дворовые - там, где живут герои Великой Отечественной войны (выступят артисты бригады «Ласточки Победы»).

Непосредственно на 9 Мая намечено традиционное авиашоу от Пензенского отделения ДОСААФ. Ждет горожан и новшество. «Мы планируем первый раз установить сцену, которая будет на Суре. Это будет небольшой изюминкой, завершающим мероприятием», - сообщил Олег Денисов.