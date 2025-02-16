Эксперт перечислил очищающие кровь продукты

16.02.2025 | 11:18

Чеснок, лимон и черника оказались среди продуктов, очищающих кровь. Первая в списке - обычная вода без красителей. Она выводит из организма лишние электролиты и обеспечивает поступление новых.

Очистить кровь помогает чеснок. Он инактивирует токсины в крови, а также повышает иммунитет, рассказал в беседе с «Известиями» преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Госуниверситета просвещения и практикующий хирург Александр Умнов.

Лимон способствует более быстрому расщеплению жиров и также повышает иммунные свойства организма.

Черника тоже помогает вывести токсины, в том числе и вредные химические реагенты. Умнов отметил, что эта ягода полезна при болезнях печени: способствует восстановлению клеток, стимулирует выработку некоторых ферментов.

Для очищения крови от токсинов подходят омега-3 жирные кислоты рыб. Они также восстанавливают ткани почек и печени.

Эксперт посоветовал употреблять и куркуму, поскольку она помогает бороться с воспалением в организме и синтезировать необходимые ферменты в печени.