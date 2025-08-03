В Пензе дочь напала с ножницами на отца

03.08.2025 | 10:07

В Пензе 37-летняя горожанка может лишиться свободы за то, что напала на своего 67-летнего отца.

Мужчина выразил родственнице недовольство по поводу того, как она ведет быт в квартире. Возник конфликт, во время которого дочь взяла ножницы и ударили ими отца два раза в грудь и плечо.

Пензенцу пришлось обратиться за помощью к медикам, а те сообщили о случившемся в полицию.

На женщину завели уголовное дело. Она призналась в содеянном.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.