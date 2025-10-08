Сердобчанка похитила из супермаркета терминал, приняв его за телефон

08.10.2025 | 13:05

В Сердобске осудили 54-летнюю женщину за кражу из супермаркета. Добычей злоумышленницы стал терминал для сбора данных со встроенным сканером штриховых кодов.

Устройство она заметила лежавшим на стеллаже. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина положила терминал в карман своей куртки, а затем покинула магазин.

Причиненный организации ущерб превысил 14 000 рублей.

Личность похитительницы терминала установили сотрудники полиции. Они изъяли записи камер наблюдения и изучили их.

На судебном заседании сердобчанка призналась в содеянном. Она пояснила, что приняла терминал за сотовый телефон, который забыл кто-то из покупателей, и решила забрать его себе, чтобы использовать.

«Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.