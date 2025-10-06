Парковку у «Коллажа» перекрыли из-за подозрительной машины

06.10.2025 | 17:30

В Пензе в понедельник, 6 октября, сотрудники спецслужб перекрыли территорию парковки у ТРЦ «Коллаж». Им поступил тревожный сигнал.

На место съехались машины скорой помощи и полиции.

В областном управлении Росгвардии рассказали, что было получено сообщение о подозрительном автомобиле.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», - прокомментировали в управлении.

UPD: Около 18:00 стало известно, что информация о машине не подтвердилась, проезд к ТРЦ открыли.

Ранее в Пензе 40-летний мужчина попал под статью после звонка в службу 112. Он заявил, что заложил взрывное устройство в доме в 5-м Виноградном проезде.