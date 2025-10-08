В Кузнецке до конца года откроют новую женскую консультацию

08.10.2025 | 11:25

В Кузнецкой детской центральной районной больнице скоро появится дополнительная женская консультация. Там уже начались работы по организации пространства.

Планируется открыть дневной гинекологический стационар, кабинеты ультразвукового исследования и кардиотокографии, медико-социальной помощи женщинам, процедурный кабинет и кабинеты акушеров-гинекологов.

Также оснастят кабинет маммографии. «Это позволит улучшить диагностику и раннее выявление заболеваний молочной железы среди женщин разного возраста», - подчеркнули в региональном минздраве.

Для женской консультации предусмотрят отдельный вход, чтобы разделить потоки взрослых и маленьких пациентов.

«Ремонтные работы ведутся с минимальным воздействием на текущий режим поликлиники и посещения пациентов, соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологического контроля», - отметила главврач Галина Дерябина.

Женская консультация должна открыться во второй половине декабря.