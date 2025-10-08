Пензенцы добились возмещения 2,8 млн рублей за гибель пчел

08.10.2025 | 12:16

В Пензе трое пчеловодов через суд добились частичной компенсации за гибель пчел из-за обработки полей высокоопасными пестицидами.

Это случилось в июне 2024 года. 18-го числа до пчеловодов дошла информация о готовящейся обработке сельхозкультур. Они попросили о встрече с руководством агрофирмы. Собрание организовали 20-го числа.

Владелец полей объявил, что пчелы местных жителей мешают ему вести бизнес. Также мужчина пояснил, что имеет два вида ядов для обработки полей: «Арию» и «Альтерр». Если использовать первый, то погибнут все вредители и пчелы, если второй, то половина вредителей выживет, но сохранятся и пчелы, а бизнес понесет убытки.

Владелец полей предложил выделить пчеловодам трактор, чтобы вывезти ульи. Однако те отказались по нескольким причинам. Во-первых, за 3 дня до опрыскивания не успеть найти подходящую площадку для размещения пчелосемей и оформить все необходимые документы. Во-вторых, пасеки стационарные, находятся у домов владельцев, их нельзя перевезти. Большинство пчеловодов - люди пенсионного возраста, имеют хронические заболевания, инвалидность, у них нет возможности ухаживать за пчелами далеко от места жительства.

На следующем собрании была достигнута договоренность, что поля будут обрабатывать препаратом «Альтерр». Пчеловоды согласились, ведь их заверили: пчелы выживут. Но людей ввели в заблуждение: рассуждая о классах опасности пестицидов, владелец полей не пояснил, что речь идет о вреде для человека, для пчел же оба препарата, и «Ария», и «Альтерр», являются смертельными.

24 июня поля обработали, а 26-го числа была зафиксирована массовая гибель пчелосемей.

Насекомых исследовали. В пробах нашли действующие вещества препаратов «Ария» и «Альтерр». Расследование установило, что в СМИ опубликовали предупреждение об обработке первым. Второй использовали без разглашения.

Пчеловоды попросили суд взыскать с владельца полей понесенные убытки. Представительница ответчика не согласилась с иском. Она заявила, что людей предупреждали об обработке посевов опасными для пчел пестицидами, предлагали помощь в вывозе ульев, но этим никто не воспользовался.

Суд частично удовлетворил требования пострадавших. С агрофирмы взыскали в пользу первого пчеловода 1 млн 85 тыс. 803 руб. - возмещение ущерба, причиненного гибелью пчелосемей, 205 175 руб. - убытки при реализации продуктов пчеловодства. В пользу второго - 936 550 руб. и 661 369 руб. соответственно, в пользу третьего - 860 111 руб. и 691 767 руб.

Также агрофирма возместит пострадавшим расходы на оплату государственной пошлины (58 114 руб.) и услуг представителя (1 800 руб.).

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.