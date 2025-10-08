ВТБ запускает новый способ оплаты без карты и телефона

08.10.2025 | 13:44

Erid: 2VfnxxMVWHE

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил на форуме Finopolis 2025 инновационный терминал, позволяющий принимать платежи после идентификации покупателя по рисунку вен.

Для совершения операции достаточно поднести руку к специальному ИК-сканеру, который считывает уникальный рисунок сосудов, распознает клиента и автоматически списывает средства с привязанного к аккаунту платежного инструмента.

Новая технология может стать популярной альтернативой другим биометрическим методам, включая оплату по лицу. Сканирование ладони часто оказывается удобнее и быстрее - не требуется занимать определенное положение перед камерой, а сканер можно установить в любом удобном месте под нужным углом.

«Современные платежные решения избавляют от необходимости постоянно иметь при себе наличные, карту или смартфон. Биометрическая аутентификация позволяет оплачивать покупки буквально на ходу - в транспорте или кофейне. Прием оплаты по ладони - это новый шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, повышающий скорость и удобство обслуживания», - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

С точки зрения безопасности технология также имеет преимущества. Как пояснил заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, кровеносные сосуды поглощают инфракрасное излучение интенсивнее, чем окружающие ткани, что делает их хорошо различимыми на ИК-снимках, но затрудняет копирование данных через фотографию или генерацию изображения с помощью нейросетей.

В перспективе данные рисунка вен ладони планируется включить в перечень модальностей, которые можно будет зарегистрировать в Единой биометрической системе вместе с лицом или голосом. После согласования нормативных изменений для биоэквайринга будет использоваться инфраструктура коммерческой биометрической системы ВТБ, что обеспечит безопасное применение технологии в различных сервисах. Решение уже прошло пилотное тестирование на площадке Акселератора ВТБ в третьем квартале 2025 года.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.