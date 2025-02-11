Зареченским школьникам дадут право отказаться от петрушки

В школах Заречного планируется провести эксперимент - предложить ученикам самостоятельно выбирать свежую зелень к обеденным блюдам.
Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в своем телеграм-канале после того, как проинспектировал пищеблок в школе № 225. В последнее время от родителей учеников этого учебного заведения поступали жалобы.
«Претензии родителей не нашли подтверждения. Все организовано на должном уровне», - резюмировал он.
Глава Заречного обратил особое внимание на аппетит детей. По его мнению, отказ некоторых из них от школьного питания объясняется пищевыми предпочтениями в семье: после пиццы и роллов ребенка трудно убедить в пользе рыбы и курицы.
Не нашла поддержки и просьба некоторых родителей включить в школьное меню сосиски.
«Обед с сосисками ничего общего со здоровым питанием не имеет», - пояснил отказ Костин. По его словам, этот продукт не соответствует требованиям к организации школьного питания.
Вместо неполезных сосисок Костин предложил включить в меню побольше зелени. Причем не только использовать ее в салатах, но и предлагать детям самим набирать на тарелки петрушку, укроп и иные богатые витаминами растения.
«Блюда с зеленью нравятся не всем, поэтому надо предоставить возможность добавить ее к обеду самостоятельно или отказаться», - пояснил глава Заречного.
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