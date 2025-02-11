Состояние дороги на ул. Пушанина в Пензе подвергли критике

11.02.2025 | 21:07

Состояние дороги на улице Пушанина в Терновке оставляет желать лучшего. Так считает один из пензенцев, обозначивший проблему на странице регионального минстроя во «ВКонтакте» 10 февраля.

«Улица вся разрушена, когда делать будут? Кому принадлежит эта улица?» - поинтересовался мужчина.

Представитель городского управления ЖКХ ответил, что за содержание дороги на Пушанина отвечает МБУ «Пензавтодор», и подчеркнул: провести масштабные работы везде и сразу невозможно.

«В зимние и весенние месяцы особенно остро ощущается необходимость ямочного ремонта. Сейчас для этого используется литой асфальт, который служит своего рода поддерживающей терапией и помогает улучшить состояние покрытия», - объяснили в УЖКХ.

Мелкоямочный ремонт на Пушанина проводился в январе этого года.

«Мы продолжим работу по улучшению качества дорожного покрытия», - пообещали коммунальщики.