Пензенская область выполняет план по набору контрактников

За первый квартал 2025 года более 1 000 жителей региона пожелали заключить контракт с Минобороны РФ.
Такие данные озвучил на брифинге в среду, 9 апреля, начальник пункта набора на военную службу по контракту в Пензе Алексей Сапаров.
По его словам, пензенцы достойно выполняют задачи специальной военной операции, отличаются в боях, отмечаются государственными и другими наградами.
«Мы получаем положительные отзывы», - подчеркнул Алексей Сапаров.
Он уточнил, что регион справляется с планом набора контрактников за счет добровольцев.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀