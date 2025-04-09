Пензенская область выполняет план по набору контрактников

09.04.2025 | 10:39

За первый квартал 2025 года более 1 000 жителей региона пожелали заключить контракт с Минобороны РФ.

Такие данные озвучил на брифинге в среду, 9 апреля, начальник пункта набора на военную службу по контракту в Пензе Алексей Сапаров.

По его словам, пензенцы достойно выполняют задачи специальной военной операции, отличаются в боях, отмечаются государственными и другими наградами.

«Мы получаем положительные отзывы», - подчеркнул Алексей Сапаров.

Он уточнил, что регион справляется с планом набора контрактников за счет добровольцев.