В Кузнецке приготовятся к закрытию моста в один из районов города

03.02.2025 | 18:19

В Кузнецке готовят заключение о состоянии моста у бывшего консервного завода. Многих горожан волнует, насколько надежно сооружение. Если переправу признают опасной, то район останется без сообщения с центром.

«Все чаще слышу информацию, что весной начнут ремонт моста у бывшего консервного завода, соединяющего район Откормсовхоз с городом. Придумали ли альтернативные пути? Тем более что в этом районе нет ни аптек, ни одного супермаркета, но есть Горводоканал, мебельные предприятия», - написал горожанин в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

Ответ на этот вопрос прозвучал на планерке в администрации Кузнецка в понедельник, 3 февраля. Городские власти готовы к тому, что мост станет аварийным. Поэтому планируется строительство объездной дороги.

«Этот мост действительно требует внимания. Мы, памятуя о ситуации в Западном, в этом году сделаем объездную дорогу. На всякий случай. И примем меры к тому, чтобы провести поддерживающий ремонт, чтобы он (мост. - Прим. ред.) еще постоял», - пояснил глава города Сергей Златогорский.

Он добавил, что в планах сделать проект ремонта сооружения. Во время реконструкции моста как раз можно будет использовать объездную дорогу.

«К сожалению, все имеет свой срок службы. Все это строилось примерно в одно время и примерно в одно время начинает давать сбой», - констатировал Златогорский.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля прошлого года. Это вызвало многочисленные трудности в транспортном обслуживании местных жителей. Летом приступили к возведению новой переправы, движение по ней открыли в октябре. Однако пока работы на объекте не завершены, часть их перенесли на этот год.