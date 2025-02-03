Сетевое издание|18+|Понедельник|3 фев 2025|22:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Кузнецке приготовятся к закрытию моста в один из районов города

Печать
Telegram

В Кузнецке готовят заключение о состоянии моста у бывшего консервного завода. Многих горожан волнует, насколько надежно сооружение. Если переправу признают опасной, то район останется без сообщения с центром.

«Все чаще слышу информацию, что весной начнут ремонт моста у бывшего консервного завода, соединяющего район Откормсовхоз с городом. Придумали ли альтернативные пути? Тем более что в этом районе нет ни аптек, ни одного супермаркета, но есть Горводоканал, мебельные предприятия», - написал горожанин в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

Ответ на этот вопрос прозвучал на планерке в администрации Кузнецка в понедельник, 3 февраля. Городские власти готовы к тому, что мост станет аварийным. Поэтому планируется строительство объездной дороги.

«Этот мост действительно требует внимания. Мы, памятуя о ситуации в Западном, в этом году сделаем объездную дорогу. На всякий случай. И примем меры к тому, чтобы провести поддерживающий ремонт, чтобы он (мост. - Прим. ред.) еще постоял», - пояснил глава города Сергей Златогорский.

Он добавил, что в планах сделать проект ремонта сооружения. Во время реконструкции моста как раз можно будет использовать объездную дорогу.

«К сожалению, все имеет свой срок службы. Все это строилось примерно в одно время и примерно в одно время начинает давать сбой», - констатировал Златогорский.

Мост в Западный микрорайон обрушился 14 апреля прошлого года. Это вызвало многочисленные трудности в транспортном обслуживании местных жителей. Летом приступили к возведению новой переправы, движение по ней открыли в октябре. Однако пока работы на объекте не завершены, часть их перенесли на этот год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте