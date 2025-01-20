В Кузнецке зарегистрированы первые случаи гриппа

20.01.2025 | 15:30

В Кузнецке пошли единичные, но уже установленные случаи гриппа, сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 20 января.

«Очевидно, это пойдет сейчас вширь и вглубь. Поэтому следить за этим делом по учебных заведениям, по трудовым коллективам. По школам, детсадам смотрите. Процесс пойдет сейчас», - обратился он к подчиненным.

Сергей Златогорский напомнил, что такие погодные условия, которые сейчас установились, способствуют распространению ОРВИ и гриппа.

«По опыту: от первых заболеваний до пика - где-то 4 недели», - предупредил глава Кузнецка.

Ранее пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидали во второй половине декабря (в 2023-м всплеск зарегистрировали уже в начале зимы). Медленное распространение инфекции специалисты связали с необычно теплой осенью. Предполагалось, что в период праздников заболеваемость пойдет на спад, а сразу после них начнется новая волна.

В этом году в России распространяются подтипы гриппа A (свиной и гонконгский), а также грипп типа B.