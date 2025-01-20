Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|19:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке зарегистрированы первые случаи гриппа

Печать
Telegram

В Кузнецке пошли единичные, но уже установленные случаи гриппа, сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 20 января.

«Очевидно, это пойдет сейчас вширь и вглубь. Поэтому следить за этим делом по учебных заведениям, по трудовым коллективам. По школам, детсадам смотрите. Процесс пойдет сейчас», - обратился он к подчиненным.

Сергей Златогорский напомнил, что такие погодные условия, которые сейчас установились, способствуют распространению ОРВИ и гриппа.

«По опыту: от первых заболеваний до пика - где-то 4 недели», - предупредил глава Кузнецка.

Ранее пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидали во второй половине декабря (в 2023-м всплеск зарегистрировали уже в начале зимы). Медленное распространение инфекции специалисты связали с необычно теплой осенью. Предполагалось, что в период праздников заболеваемость пойдет на спад, а сразу после них начнется новая волна.

В этом году в России распространяются подтипы гриппа A (свиной и гонконгский), а также грипп типа B.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте