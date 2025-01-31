1 февраля жителей Пензенской области ждет теплая погода

31.01.2025 | 22:00

В субботу, 1 февраля, жителей Пензенской области ждет теплый для зимы день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью и днем столбики термометров дойдут до -2...+3 градусов, такой же температура останется и днем. Ветер подует с юга со скоростью до 10 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в первых числах февраля Пензенская область по-прежнему останется во власти теплого влажного воздуха, поступающего из южных широт. Но затем ситуация начнет меняться, похолодает.

1 февраля в народном календаре - Макарьев день, Макар Весноуказчик. По погоде в этот день судили о весне. Если было ясно, надеялись на скорый приход тепла: «На Макара капель - в весну раннюю верь». Если мела метель, то ее ждали и на Масленицу.