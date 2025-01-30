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Общество

УКС назвал тему освещения на Тропе здоровья самой популярной

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Пензенцы живо интересуются ходом благоустройства Тропы здоровья. В городском управлении капитального строительства признали, что в январе чаще всего получали вопросы именно об освещении на объекте.

Обращения по этому поводу поступали и на портал PenzaInform.ru. Люди критиковали и внешний вид фонарей («красные жерди»), и режим их работы («мигание в стиле диско»).

Чиновники объясняли, что оттенок для световых опор соответствует стилю парка Белинского, а мигание связано с тестированием нового оборудования.

В УКСе призвали пензенцев судить о качестве работ только после завершения капитального ремонта, то есть в мае.

«До его окончания планируется установить подпорные стенки и габионы, весной - провести вертикальную планировку территории для естественного отвода поверхностных, ливневых и талых вод с устройством телескопических лотков, установить лавочки и урны. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», - подчеркнули в управлении 30 января.

Ранее сообщалось, что на благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей.

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