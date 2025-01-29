В 2024 году более 4 000 пензенских подростков смогли найти работу

29.01.2025 | 14:29

В 2024 году в Пензенской области временно трудоустроили 4 384 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. Служба занятости населения занималась детьми на протяжении всего года, но особенно активным был, конечно, период летних каникул.

«Специалисты на основе информации, полученной от работодателей, формируют банк вакансий для учащихся и помогают подросткам найти подходящую работу на предприятиях и в организациях региона, где разрешено трудоустройство несовершеннолетних», - описала процесс пресс-служба областного правительства.

Желающие трудоустроиться подростки и их родители могут подать заявление в центр занятости населения через порталы «Работа России» и «Госуслуги» или лично, обратившись в ближайший центр занятости.

Ранее сообщалось, что в Пензе в 2024 году планировалось найти работу 200 несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета. Места для подростков из неблагополучных семей имелись в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.

Так, в молодежном центре «Юность» им предложили стать дворниками и уборщиками служебных помещений. Зарплата в этом случае составляла 0,5 ставки минимальной оплаты труда (9 621 рубль). Кроме того, все трудящиеся тинейджеры получили материальную поддержку от городского центра занятости в размере 3 000 рублей.