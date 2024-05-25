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Общество

В Пензе 200 трудных подростков будут работать на каникулах

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В Пензе запланировано временное трудоустройство 200 несовершеннолетних, состоящих на различных видах ведомственного учета. Об этом шла речь на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Рабочие места для подростков из неблагополучных семей есть в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта. Так, в молодежном центре «Юность» им предложат стать дворниками и уборщиками служебных помещений. Зарплата в этом случае составит 0,5 ставки минимальной оплаты труда (9 621 рубль).

Кроме того, все трудящиеся тинейджеры получат материальную поддержку от городского центра занятости в размере 3 000 рублей.

Всего в Пензенской области смогут найти работу 3 700 несовершеннолетних. Для них открыты вакансии сотрудников торговых залов, упаковщиков, курьеров, дворников, промоутеров, уборщиков помещений, контролеров и другие.

«Доход складывается из зарплаты, выплачиваемой работодателем, и материальной поддержки, оказываемой службой занятости в размере 3 000 рублей в месяц. Выплата перечисляется на лицевой счет подростка и не облагается налогом», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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