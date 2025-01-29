Пензенский охотник передал свои ружья бойцам СВО

29.01.2025 | 08:47

Жители Пензенской области стали все чаще передавать личное оружие для нужд российских бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«Буквально на днях еще один охотник-любитель передал несколько единиц своего оружия. Гладкоствольные ружья, которые принес Владимир, являются незаменимым средством для борьбы с вражескими беспилотниками», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области

По словам пензенца, он решил, что его охотничьи ружья будут гораздо нужнее на СВО.

«Я не мог поступить иначе, зная, что есть возможность оказаться полезным. Своим надо помогать, а как иначе», - добавил он.

Ранее жителям региона пояснили: гражданин имеет право дарить оружие государственным военизированным организациям, если оно находится в собственности. Принимаются как ружья, так и боеприпасы.

Тем, кто решит последовать примеру охотника, следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии по месту жительства. Затем нужно написать заявление о добровольной сдаче оружия на уничтожение. Специалисты определят исправность оружия и его соответствие требованиям закона. Если оно исправно, то его передадут в воинскую часть или в подразделение силового ведомства.

«Также можно пойти другим путем: найти конкретную воинскую часть или подразделение силового ведомства, которым оружие должно перейти в дар. Затем следует уведомить подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства о своем решении лично или через «Госуслуги» и дождаться уведомления о времени прибытия за необходимыми документами. На завершающем этапе гражданин получает документы, необходимые для оформления дара, а затем прибывает в воинскую часть (подразделение), где отдает оружие ее представителю», - пояснили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.