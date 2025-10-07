24-летний житель Пензенского района намеревался вступить в ВСУ

07.10.2025 | 10:36

24-летнего жителя Пензенского района задержали по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ, злоумышленник, используя Telegram, установил и поддерживал отношения с представителем Вооруженных сил Украины.

Его целью было оказать содействие иностранной стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Также мужчина намеревался вступить в ВСУ.

Его арестовали, возбуждено уголовное дело. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - добавили в управлении.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.