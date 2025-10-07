Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|12:57
Происшествия

Росгвардейцы задержали юного пензенца с дорожным знаком и урной

В Пензе росгвардейцы задержали 19-летнего юношу, демонтировавшего дорожный знак «Остановка общественного транспорта».

Это случилось в понедельник, 6 октября, на улице Антонова. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили молодого человека с тележкой из гипермаркета. Помимо дорожного знака, в ней были два автомобильных госномера, урна, крышка канализационного люка и труба с цепочкой.

«Нарушитель пояснил правоохранителям, что планировал подзаработать, сдав металлические предметы в соответствующие пункты приема», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С юношей провели профилактическую беседу. Затем его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Жители области похищают дорожные знаки, чтобы сдать их в пункты приема металла и заработать. Так, в 2019 году в Сердобске исчез указатель «Парковка для инвалидов», размещенный возле одного из магазинов. Злоумышленников быстро нашли, они не успели продать «добычу».

Источник — фото Росгвардии
