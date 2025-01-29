Гепатит С у пензенцев смогут выявлять при помощи нового анализатора

29.01.2025 | 18:21

В Пензе будут эффективнее выявлять инфекционные заболевания при помощи нового лабораторного хемилюминесцентного анализатора.

Аппарат поступил в областной клинический центр крови. Он предназначен для определения более чем 80 показателей крови человека, в числе которых - сывороточные маркеры гемотрансмиссивных инфекций, например ВИЧ (1, 2), вирусного гепатита (В и С), сифилиса.

При создании аппарата использовали последние разработки в сфере хемилюминесцентного анализа. Степень чувствительности и специфичности при выявлении маркеров социально значимых инфекций увеличилась в несколько раз.

«Анализатор обладает просторной камерой с охлаждением для 25 кассет реагентов, а также зоной для размещения до 60 образцов. Это гарантирует длительную самостоятельную работу устройства и уменьшает время, требуемое для подготовки и выполнения аналитических процедур», - сообщили в региональном минздраве.

Аппарат способен делать до 180 анализов в час. Центр приобрел его за собственные средства. Стоимость оборудования составила 104 000 рублей.