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Общество

В Кузнецком районе появится сквер, посвященный участникам СВО

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В Кузнецком районе благоустроят зеленую зону, которая станет сквером, посвященным участникам СВО. Он появится на улице Чекалиной в селе Анненково.

Во вторник, 28 января, на портале госзакупок стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит все работы. Начальная (максимальная) цена - 2 941 070 рублей 98 копеек. Заказчиком выступает районная администрация.

Проектом предусмотрена валка деревьев, корчевка пней, срезка кустарников и мелколесья, выравнивание грунта, обустройство пешеходных дорожек с бордюрами, засев партерного, мавританского и обыкновенного газона.

Аукцион продлится до 5 февраля, 7-го числа комиссия подведет его итоги.

По условиям контракта, выполнить весь объем работ необходимо в период с 1 мая по 15 июля 2025 года.

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