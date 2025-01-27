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Общество

Маткапитал можно будет использовать для строительства домов с эскроу

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Правительство России закрепило возможность направлять средства материнского капитала для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета. Соответствующее постановление было подписано 25 января.

«Воспользоваться маткапиталом для этих целей можно будет с 1 марта 2025 года, когда вступят в силу новые нормы ряда федеральных законов», - уточняется на сайте правительства.

Получив сертификат на маткапитал, родители смогут потратить его на оплату ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами. В этом случае компания получает плату за работу только после ее фактического завершения.

Сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке: документ приходит молодой матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С февраля 2025 года общий размер материнского капитала составит 912 тыс. рублей. Cумма сертификата на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго ей будет положено 222 тыс. Если семья не оформляла поддержку при рождении первого ребенка, то при появлении второго она сразу получит полную сумму - 912 тыс. рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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