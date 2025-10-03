ЖК «Созвездие»: онлайн-экскурсия в «Атлас»

03.10.2025 | 16:55

«Термодом» продолжает серию онлайн-экскурсий по проектам строительного холдинга. На очереди - квартиры в самом высоком жилом доме Пензенской области, «Атласе», который входит в ЖК «Созвездие».

Благодаря видео можно «побывать» в 1-, 3- и 4-комнатных квартирах свободной планировки с предчистовой отделкой, которые пока доступны в продаже, посмотреть на виды с 12, 15 и 22-го этажей, оценить космические холлы и фойе в местах общего пользования.

Тем, кто считает, что онлайн хорошо, но увидеть своими глазами лучше, стоит записаться на консультацию по телефону 28-28-20.

Кстати, действует акция «Время выгодных решений». В ее рамках только до 5 октября купить 3-комнатную квартиру в монолитном 25-этажном доме «Атлас» можно с выгодой более чем в 1 миллион рублей. Подробности - у менеджеров «Термодома».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.