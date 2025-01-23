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Общество

С 1 февраля общий размер маткапитала превысит 900 тыс. рублей

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С 1 февраля в России будут проиндексированы на 9,5% свыше 40 различных социальных выплат и пособий, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.

По его словам, после этого общий размер материнского капитала составит 912 тыс. рублей - почти на 80 тыс. больше, чем в 2024 году.

Cумма сертификата на первого ребенка вырастет до 690 тыс. рублей.

Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго ей будет положено 222 тыс.

Если семья не оформляла поддержку при рождении первого ребенка, то при появлении второго она сразу получит полную сумму - 912 тыс. рублей.

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