Город

«Рисан» снова номинирован на премию «Надежный застройщик России»

Строительная группа «Рисан» в 8-й раз подряд номинирована на получение Золотого знака общественного контроля «Надежный застройщик России».

Это одна из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства в стране.

В 2024 году на награждение Золотым знаком «Надежный застройщик России» было номинировано всего 2 девелопера из Пензы. Причем «Рисан» единственный в Пензенской области получил почетный знак в 7-й раз подряд. В 2025 году допущены 5 пензенских девелоперов.

Отбор номинантов происходит в 2 этапа без предварительных заявок. Сначала Фонд развития механизмов гражданского контроля (учредитель премии) проверяет возводящиеся многоквартирные жилые дома по всей стране на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. В основе методики - анализ документов застройщика, а также непосредственные контакты с отделами продаж с помощью тайных покупателей.

По итогам этапа формируется первичный перечень компаний по каждому субъекту РФ.

Затем в региональные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в сфере долевого строительства, направляются запросы на предмет претензий с их стороны и жалоб от покупателей к отобранным на первом этапе компаниям. Если никаких вопросов к номинантам нет, им вручается знак «Надежный застройщик России».

По данным портала «Единый ресурс застройщиков», только за последние 8 лет (с 2018 по 2025 год) строительная группа «Рисан» ввела в эксплуатацию 45 многоквартирных домов в 13 комплексах жилой площадью свыше 540 тысяч кв. м, в которых находится почти 10 000 квартир.

Все дома сдавались раньше задекларированного срока ввода в эксплуатацию - с разницей от 3 до 454 дней. В среднем за последние 8 лет компания заканчивала объекты раньше на 173 дня, то есть почти на полгода.

Эта традиция продолжится. Например, уже к концу года планируется ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Соседи» на Минской, в то время как по декларации это необходимо сделать только в 2-м квартале 2026-го.

Узнать больше об этом и других проектах «Рисана» в продаже можно на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

