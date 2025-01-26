Данные с камер за год помогли полиции раскрыть 12 преступлений

26.01.2025 | 11:28

В Пензенской области в 2024 году, по данным регионального УМВД, с помощью видеокамер удалось раскрыть 12 преступлений.

Средства видеофиксации установлены в зонах массового пребывания людей. Благодаря им в регионе на 19,5% снизилось количество уличных преступлений и на 7,5% - в общественных местах.

«Информация со средств видеофиксации поступает в центр обработки и хранения данных Единой системы видеонаблюдения Пензенской области, куда имеют доступ в том числе силовые структуры. Таким образом задача по поиску правонарушителей выполняется более оперативно», - рассказали в ГБУ «Безопасный регион».

Сейчас в регионе насчитывается 1 149 средств видеофиксации. В их числе камеры, установленные в общественных местах и на различных объектах, в многоквартирных домах, транспорте, а также комплексы, регистрирующие нарушение правил дорожного движения.

В этом году работу по развитию единой системы видеонаблюдения собираются продолжить.

Ранее сообщалось, что в 2025-м в Пензе предполагается развернуть программное обеспечение, которое научит камеры распознавать лица. Это станет важным шагом к тому, чтобы устанавливать личности хулиганов, портящих городское имущество.