В Пензе планируют «научить» камеры распознавать лица вандалов

11.12.2024 | 08:21

Личности хулиганов, которые разрисовывают плитку на главной площади Пензы, а также памятник Ленину, пока установить невозможно. Видеокамеры в этом не помогут.

Вопрос, для чего тогда они нужны, на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» задал пензенец Денис В.

«Подскажите, пожалуйста, для каких задач они (камеры. - Прим. ред.) используются? Весь центр города в граффити. Управляющие компании, без преувеличения, каждую неделю их закрашивают, а на следующий день эта наскальная живопись вновь появляется на стенах. Причем надписи всегда одинаковые. Может быть, уже стоит использовать эти камеры и хоть раз наказать вандалов? Взгляните на памятник Ленину на главной площади, разрисована даже плитка на земле! Как может город с такими «достопримечательностями» привлечь туристов?» - возмутился горожанин.

На его обращение ответил представитель областного правительства. Он отметил, что нанесение рисунков и надписей на ограждения, световые опоры, стены зданий, памятники - хулиганство и вандализм, за это грозит наказание. Любое «художество» относится к нелегальному, если не было получено разрешение собственника.

«В настоящее время камеры видеонаблюдения интегрируются в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Для фиксации правонарушений, описанных вами, необходимо использовать специальное программное обеспечение, позволяющее идентифицировать гражданина, совершившего правонарушение. В настоящее время осуществляется выбор такого программного обеспечения. Приобретение запланировано в 2025 году. После его развертывания данные нарушители не уйдут от наказания за свои противоправные действия», - пообещал представитель правительства.