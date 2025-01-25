Регистрацию новорожденных медиками хотят сделать обязательной

25.01.2025 | 14:23

Факт появления ребенка на свет должны будут зафиксировать врачи, даже если оно состоялось не в стационаре. Сразу после родов мать будет обязана обратиться к медикам. Соответствующие поправки в законодательство прорабатываются в Госдуме.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, в России сформировалось движение за домашние роды, при которых присутствуют не медики, а так называемые доулы. Это помощницы, которые не вмешиваются в естественный процесс родов, а лишь помогают роженице пережить все ощущения, в том числе боль. Если ситуация становится критической, доулы передают всю ответственность медработникам и устраняются.

«Мы планируем зафиксировать в законе обязательный послеродовой осмотр ребенка врачом. Нет ничего сложного в том, чтобы вызвать скорую помощь, если речь не идет, например, о кочевых семьях, но это те малые исключения, которые будут обсуждаться», - пояснила Татьяна Буцкая «Парламентской газете».

По словам депутата, также будет рассматриваться вопрос о биометрической идентификации новорожденного.

Авторы инициативы считают, что обязательная регистрация появившегося на свет ребенка, во-первых, сбережет больше жизней детей и матерей и, во-вторых, сократит количество махинаций с материнским капиталом.

В Пензенской области нередки случаи, когда мошенницы получали выплаты на несуществующих детей. Так, 50-летняя уроженка Рязанской области, приехав в Сурский край, обокрала государство более чем на 900 тысяч рублей. А 19-летняя бездетная жительница Самарской области в Кузнецке по фиктивным документам получила более полумиллиона.