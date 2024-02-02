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Криминал

В Пензенской области на выдуманных детей выдали почти миллион рублей

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В Пензе будут судить 50-летнюю уроженку Рязанской области, которая обманула государство ради получения маткапитала и других социальных выплат. Женщине вменяют в вину два эпизода мошенничества.

По версии следствия, не позднее 21 июня 2022 года она обратилась в органы ЗАГС Московской области и получила два свидетельства о рождении на несуществующих детей.

Через некоторое время женщина приехала в Пензенскую область, где была зарегистрирована, и здесь подала заявления на материнский капитал, выплаты, предусмотренные при рождении детей, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Она лично получила деньги и заключила с кредитным потребительским кооперативом договор займа на строительство дома. В целом злоумышленница обокрала государство более чем на 900 тысяч рублей.

Когда афера вскрылась, мнимая мать признала свою вину и добровольно возместила 5 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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