В Пензенской области за год ухудшилась ситуация с преступностью

20.01.2025 | 08:47

В Пензенской области за год выросло количество преступлений. По данным экспертов ria.ru, в 2024-м на 10 000 жителей Сурского края зафиксировали 117 нарушений закона. Это на 4,5% больше, чем в 2023 году.

В рейтинге регионов России по уровню преступности Пензенская область заняла 27-е место из 85, за год опустившись на 10 позиций (17-е место по данным за 2023 год).

Однако в регионе отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Так, за прошлый год зарегистрировано 29 таких деяний на 10 000 жителей (-14,9%).

Уровень преступности в соседней с Пензенской Ульяновской области меньше. Она расположилась на 8-м месте рейтинга. На 10 000 населения там зарегистрировано 91,4 преступления и 30 тяжких и особо тяжких.

Саратовская область заняла 33-ю строчку с показателями 124,4 и 40,2 соответственно, Республика Мордовия - 36-ю (125,9 и 36,2), Тамбовская область - 45-ю (137,8 и 40,4).

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика. На 10 000 населения там было зарегистрировано 16,6 преступления и 5,3 тяжких и особо тяжких. На последнем месте - Республика Карелия с показателями 214,5 и 48,6.