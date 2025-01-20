Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|09:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области за год ухудшилась ситуация с преступностью

Печать
Telegram

В Пензенской области за год выросло количество преступлений. По данным экспертов ria.ru, в 2024-м на 10 000 жителей Сурского края зафиксировали 117 нарушений закона. Это на 4,5% больше, чем в 2023 году.

В рейтинге регионов России по уровню преступности Пензенская область заняла 27-е место из 85, за год опустившись на 10 позиций (17-е место по данным за 2023 год).

Однако в регионе отмечается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Так, за прошлый год зарегистрировано 29 таких деяний на 10 000 жителей (-14,9%).

Уровень преступности в соседней с Пензенской Ульяновской области меньше. Она расположилась на 8-м месте рейтинга. На 10 000 населения там зарегистрировано 91,4 преступления и 30 тяжких и особо тяжких.

Саратовская область заняла 33-ю строчку с показателями 124,4 и 40,2 соответственно, Республика Мордовия - 36-ю (125,9 и 36,2), Тамбовская область - 45-ю (137,8 и 40,4).

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика. На 10 000 населения там было зарегистрировано 16,6 преступления и 5,3 тяжких и особо тяжких. На последнем месте - Республика Карелия с показателями 214,5 и 48,6.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте