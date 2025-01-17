Сетевое издание|18+|Пятница|17 янв 2025|12:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Педиатр: Перед купанием в проруби детей нужно несколько лет закалять

Печать
Telegram

Крещенское купание в проруби приносит пользу далеко не всем. Особенно оно не рекомендуется детям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова.

Она напомнила, что в первые секунды пребывания в ледяной воде случается холодовый шок, вызывающий сужение сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений. Как следствие, повышается артериальное давление, а дыхание учащается до такой степени, что у некоторых повышается риск удушья. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может развиться аритмия - вплоть до остановки сердца.

Врач подчеркнула, что польза заключается не в кратковременном погружении, а в систематическом закаливании.

«Даже 5 минут в ледяной воде у неподготовленного человека могут вызвать сбой в работе опорно-двигательного аппарата, нарушить нервную проводимость, увеличить болевую чувствительность, привести к охлаждению глубоких тканей и замедлению клеточного метаболизма. Все это рискует закончиться потерей сознания и тяжелым переохлаждением», - предупредила она.

По словам Надежды Поповой, для детей ледяное купание может представлять большую опасность из-за особенностей терморегуляции и физиологии. Она рекомендовала проводить такую процедуру как минимум с 6 лет, причем предварительно нужно несколько лет закалять ребенка.

Перед любыми процедурами с ледяной водой необходимо получить разрешение от врача-педиатра, который проверит состояние здоровья несовершеннолетнего купальщика.

«Стоит грамотно оценить свои возможности: сможете ли вы прийти на помощь ребенку и выдержите ли сами погружение в холодную воду», - рекомендовала педиатр.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте