Педиатр: Перед купанием в проруби детей нужно несколько лет закалять

17.01.2025 | 08:25

Крещенское купание в проруби приносит пользу далеко не всем. Особенно оно не рекомендуется детям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр, заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Надежда Попова.

Она напомнила, что в первые секунды пребывания в ледяной воде случается холодовый шок, вызывающий сужение сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений. Как следствие, повышается артериальное давление, а дыхание учащается до такой степени, что у некоторых повышается риск удушья. У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, может развиться аритмия - вплоть до остановки сердца.

Врач подчеркнула, что польза заключается не в кратковременном погружении, а в систематическом закаливании.

«Даже 5 минут в ледяной воде у неподготовленного человека могут вызвать сбой в работе опорно-двигательного аппарата, нарушить нервную проводимость, увеличить болевую чувствительность, привести к охлаждению глубоких тканей и замедлению клеточного метаболизма. Все это рискует закончиться потерей сознания и тяжелым переохлаждением», - предупредила она.

По словам Надежды Поповой, для детей ледяное купание может представлять большую опасность из-за особенностей терморегуляции и физиологии. Она рекомендовала проводить такую процедуру как минимум с 6 лет, причем предварительно нужно несколько лет закалять ребенка.

Перед любыми процедурами с ледяной водой необходимо получить разрешение от врача-педиатра, который проверит состояние здоровья несовершеннолетнего купальщика.

«Стоит грамотно оценить свои возможности: сможете ли вы прийти на помощь ребенку и выдержите ли сами погружение в холодную воду», - рекомендовала педиатр.