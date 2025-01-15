Врач: Купание в ледяной воде может вызвать холодовый шок

15.01.2025 | 08:41

При крещенском купании в проруби есть риск получить холодовый шок. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская.

По ее словам, внезапная и опасная реакция организма на холод вызывается резким сужением кровеносных сосудов и спазмом мышц.

«Попадание человека в холодную воду приводит вначале к резкому увеличению числа сердечных сокращений и повышению кровяного артериального давления, дыхательные мышцы рефлекторно сокращаются, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути», - объяснила врач.

Одним из симптомов холодового шока является гипервентиляция. Попав в ледяную воду, человек делает резкий вдох, результатом которого становится быстрая потеря углекислого газа и сужение кровеносных сосудов. Такая реакция может вызвать головокружение, тошноту и потерю сознания.

Также возможна гипотермия: холодная вода быстро отводит тепло, и температура тела опускается ниже 35 градусов. Результатом может стать спутанность сознания, сонливость, остановка сердца.

Екатерина Аршинская подчеркнула: при холодовом шоке первой помощью становится согревание пострадавшего и поддержание его жизненных функций.

С пострадавшего, вытащенного из купели, следует снять мокрую одежду, укрыть его теплыми вещами и вызвать скорую помощь. До приезда медиков нужно следить за работой сердца и при необходимости провести сердечно-легочную реанимацию.