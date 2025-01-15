Сетевое издание|18+|Среда|15 янв 2025|10:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Врач: Купание в ледяной воде может вызвать холодовый шок

Печать
Telegram

При крещенском купании в проруби есть риск получить холодовый шок. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская.

По ее словам, внезапная и опасная реакция организма на холод вызывается резким сужением кровеносных сосудов и спазмом мышц.

«Попадание человека в холодную воду приводит вначале к резкому увеличению числа сердечных сокращений и повышению кровяного артериального давления, дыхательные мышцы рефлекторно сокращаются, что может привести к попаданию воды в дыхательные пути», - объяснила врач.

Одним из симптомов холодового шока является гипервентиляция. Попав в ледяную воду, человек делает резкий вдох, результатом которого становится быстрая потеря углекислого газа и сужение кровеносных сосудов. Такая реакция может вызвать головокружение, тошноту и потерю сознания.

Также возможна гипотермия: холодная вода быстро отводит тепло, и температура тела опускается ниже 35 градусов. Результатом может стать спутанность сознания, сонливость, остановка сердца.

Екатерина Аршинская подчеркнула: при холодовом шоке первой помощью становится согревание пострадавшего и поддержание его жизненных функций.

С пострадавшего, вытащенного из купели, следует снять мокрую одежду, укрыть его теплыми вещами и вызвать скорую помощь. До приезда медиков нужно следить за работой сердца и при необходимости провести сердечно-легочную реанимацию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте