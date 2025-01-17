18 января в Пензенской области ожидаются снег и дождь

17.01.2025 | 22:00

В субботу, 18 января, жителей Пензенской области ждет пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся в пределах -3...+2 градусов, там же останутся и днем. Ветер подует с юго-запада, его порывы достигнут до 13 метров в секунду.

Погода будет облачной, в большинстве районов ожидается снег с дождем.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные сохранится влияние атмосферных фронтов атлантических циклонов, поэтому погода в Пензенской области не изменится.

18 января в народном календаре - Голодный вечер. В старину верили, что ясная погода в этот день предвещает холодные ночи в феврале, а туман и изморозь - к обильным осадкам.