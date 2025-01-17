Пензенцам не стоит ждать изменения погоды в ближайшие дни

17.01.2025 | 11:32

В предстоящие выходные погода в Пензенской области не изменится. Это констатировали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сохранится влияние атмосферных фронтов атлантических циклонов, поэтому по-прежнему будут идти осадки смешанного характера и различной интенсивности», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Ветер будет усиливаться и менять направление с северного на южное и обратно.

Температурный режим останется повышенным: и ночью, и днем в субботу и воскресенье уличные термометры покажут -3...+2 градуса.

Такая погода способствует образованию гололеда на дорогах, поэтому на прогулках пензенцам следует быть особенно осторожными.