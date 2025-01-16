В Пензе за год более 50 пассажиров забыли документы в поездах

16.01.2025 | 10:40

В 2024 году сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте зарегистрировали 52 случая утраты документов пассажирами поездов.

Так, к полицейским обратилась проводник поезда сообщением Нижневартовск - Пенза. Она убирала вагон и обнаружила паспорт 28-летнего уроженца Башкортостана. Документ передали в отделение МВД России по Бурзянскому району Республики Башкортостан. Там установят причины потери паспорта и примут процессуальное решение.

«На объектах железнодорожного и воздушного транспорта не оставляйте свои документы на пассажирских местах, не забывайте забирать после проверки в вагонах», - напомнили гражданам в Пензенском ЛО МВД России.

Кроме того, важно не оставлять без присмотра личные вещи. В декабре 2024 года на железнодорожном вокзале Пенза-I жертвой кражи стал 21-летний пассажир поезда Нижний Ломов - Пенза.

Парень перед отправкой заряжал телефон на специально оборудованной стойке, рядом со смартфоном он оставил борсетку с деньгами и документами, а затем вышел из здания вокзала. Вернувшись, молодой человек не нашел свою сумку и обратился к полицейским.

Сотрудники ЛО МВД установили подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Оренбургской области, который был поблизости от стойки для зарядки телефонов. Его осмотрели и нашли под курткой похищенную борсетку. Ущерб составил менее 1 000 рублей.

В отношении оренбуржца составили административный протокол. За мелкое хищение предусмотрено наказание в виде ареста до 15 суток.