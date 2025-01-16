Стало известно, почему запретили парковку у Центра культуры и досуга

16.01.2025 | 18:28

В Управлении культуры г. Пензы объяснили, почему территория Центра культуры и досуга на улице Ленина (бывший ДК имени Кирова) стала недоступной для машин.

Разобраться в сложившейся ситуации попросил один из читателей портала PenzaInform.ru. Его обращение звучало так: «В ноябре были на мероприятии в ДК им. Кирова. На въезде был шлагбаум, мы ставили машины на обочине на улице Ленина. В декабре проезжали мимо - там был какой-то вечерний концерт - та же история. Почему на территории ДК им. Кирова теперь нельзя ставить машины? Там есть стоянка, и ее, в принципе, хватало».

Редакция направила запрос начальнику управления культуры Вере Фейгиной и в четверг, 16 января, получила ответ.

В нем говорится, что территорию учреждения закрыли по требованиям антитеррористического законодательства, в соответствии с которым бесконтрольное нахождение транспорта в непосредственной близости от объекта должно быть исключено.

«Въезд разрешен по личному заявлению и по согласованию с администрацией учреждения только определенному кругу работников Центра культуры и досуга и работников других учреждений культуры г. Пензы, имеющих личный транспорт», - пояснила Вера Фейгина.