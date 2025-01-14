В «Безопасном регионе» объяснили, как получить записи с уличных камер

14.01.2025 | 11:29

Специалисты ГБУ «Безопасный регион» объяснили, как получить архивные записи с городских камер. Они нужны, например, для раскрытия преступлений или поиска виновника ДТП.

Так, если человеку требуется запись, которая хранится в Единой системе видеонаблюдения Пензенской области (ЕСВПО), необходимо обратиться с заявлением в полицию.

«Информация, содержащаяся в ЕСВПО, предоставляется со стороны ГБУ «Безопасный регион» территориальному подразделению МВД на основании запроса», - сообщили специалисты.

При этом стоит учитывать, что видео хранится не более 30 дней.

Камеры в Пензе помогают следить за нарушениями правил дорожного движения. Оборудование настроено на выявление превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, за стоп-линию, непропуска пешеходов, движения без ближнего света фар, проезда на запрещающий (а также желтый) сигнал светофора и др.