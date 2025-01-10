В Пензе организовали проверку после прорыва сетей у лицея № 55

Прокуратура Первомайского района организовала проверку из-за коммунальной аварии около лицея № 55. Днем в пятницу, 10 января, там прорвало сети горячего водоснабжения.
Ролик появился в Сети, на кадрах видно, как из трубы рядом с дорогой, по которой ходят дети, мощным фонтаном бьет кипяток.
В этот же день аварию устранили.
«Ресурсоснабжающей организацией при осуществлении непосредственного контроля со стороны сотрудников прокуратуры района выполнены ремонтные работы на участке трубопровода», - сообщили в прокуратуре области.
Теперь специалисты должны дать оценку действиям ответственных лиц и решить вопрос о принятии мер.
Фото прокуратуры области.
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