В Пензе организовали проверку после прорыва сетей у лицея № 55

10.01.2025 | 17:27

Прокуратура Первомайского района организовала проверку из-за коммунальной аварии около лицея № 55. Днем в пятницу, 10 января, там прорвало сети горячего водоснабжения.

Ролик появился в Сети, на кадрах видно, как из трубы рядом с дорогой, по которой ходят дети, мощным фонтаном бьет кипяток.

В этот же день аварию устранили.

«Ресурсоснабжающей организацией при осуществлении непосредственного контроля со стороны сотрудников прокуратуры района выполнены ремонтные работы на участке трубопровода», - сообщили в прокуратуре области.

Теперь специалисты должны дать оценку действиям ответственных лиц и решить вопрос о принятии мер.

Фото прокуратуры области.