На проспекте Строителей приняли меры для борьбы с парковкой на газоне

06.01.2025 | 15:55

Администрация Пензы отреагировала на жалобу горожанки по поводу массовой парковки на газоне у термального комплекса на проспекте Строителей. Женщину возмутило безответственное отношение к благоустроенной территории.

«И неважно, что рядом - молодые деревца, что бережно подвязывали работники зеленстроя. Неважно, что едут по пешеходному проходу и еще сигналят пешеходам, чтобы поторапливались с передвижениями (наглость какая!)» - с горечью отметила пензячка, обратившаяся в рубрику «Автохамы».

По ее словам, такая ситуация наблюдается постоянно, но нарушителей никто, кроме прохожих, не замечает.

После публикации временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов связался с собственником термального комплекса.

«Были приняты временные меры: установлены ограничивающие конусы. После того как все автовладельцы уберут свои машины, натянут сигнальную ленту», - сообщили в городской администрации, уточнив, что на место выезжали и сотрудники ГАИ.

После праздников проведут встречу с владельцем комплекса, на которой будут решать вопрос с дальнейшей организацией парковочного пространства.