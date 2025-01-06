Пензенцы устроили массовую парковку на газоне проспекта Строителей

06.01.2025 | 13:42

Водители массово паркуются на газоне у термального комплекса на проспекте Строителей. Такое безответственное отношение к благоустроенной территории возмутило местную жительницу Оксану Т.

«И неважно, что рядом - молодые деревца, что бережно подвязывали работники зеленстроя. Неважно, что едут по пешеходному проходу и еще сигналят пешеходам, чтобы поторапливались с передвижениями (наглость какая!)» - с горечью отметила пензячка.

По ее словам, такая ситуация наблюдается постоянно, но нарушителей никто, кроме прохожих, не замечает.

«Позвонили в дежурную часть с просьбой отреагировать. Прошел час, и никто не приехал. Наверное, много работы», - написала женщина в рубрику «Автохамы» 3 января.

5-го числа она поделилась новыми снимками с того же места.

«Любители поплавать продолжают парковаться на газоне. Ничего не меняется, никто не реагирует. Всем просто плевать. Никто не слышит, - посетовала Оксана.

Приживутся ли после такого деревца, неизвестно. Во что превратится газон и каким он окажется весной после таяния снега, представить страшно.