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Автохамы

Пензенцы устроили массовую парковку на газоне проспекта Строителей

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Водители массово паркуются на газоне у термального комплекса на проспекте Строителей. Такое безответственное отношение к благоустроенной территории возмутило местную жительницу Оксану Т.

«И неважно, что рядом - молодые деревца, что бережно подвязывали работники зеленстроя. Неважно, что едут по пешеходному проходу и еще сигналят пешеходам, чтобы поторапливались с передвижениями (наглость какая!)» - с горечью отметила пензячка.

Пензенцы устроили массовую парковку на газоне проспекта Строителей

По ее словам, такая ситуация наблюдается постоянно, но нарушителей никто, кроме прохожих, не замечает.

Пензенцы устроили массовую парковку на газоне проспекта Строителей

«Позвонили в дежурную часть с просьбой отреагировать. Прошел час, и никто не приехал. Наверное, много работы», - написала женщина в рубрику «Автохамы» 3 января.

Пензенцы устроили массовую парковку на газоне проспекта Строителей

5-го числа она поделилась новыми снимками с того же места.

«Любители поплавать продолжают парковаться на газоне. Ничего не меняется, никто не реагирует. Всем просто плевать. Никто не слышит, - посетовала Оксана.

Приживутся ли после такого деревца, неизвестно. Во что превратится газон и каким он окажется весной после таяния снега, представить страшно.

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