В вечерней аварии на трассе М-5 в Кузнецке пострадал пенсионер

12.06.2025 | 09:07

Вечером в среду, 11 июня, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 19:12 на 755-м километре трассы М-5 столкнулись ВАЗ-2106 и «Лада-Веста» с прицепом. За рулем первого автомобиля находился 72-летний мужчина, второго - 52-летний.

Пенсионер получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

8 июня на улице Рабочей в Кузнецке 32-летний водитель «Нивы» врезался в опору линии электропередачи. Мужчина также получил травмы и был отправлен в больницу.