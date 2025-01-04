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Общество

5 января пензенцев ждет пасмурная и ветреная погода

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В воскресенье, 5 января, погода для жителей Пензенской области выдастся пасмурной и холодной. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -4...-9 градусов, днем -2...-7. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается облачная погода, на дорогах - гололедица. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

«В ближайшие два дня территория Пензенской области останется во власти атмосферных фронтов мощных вихрей с Атлантики. По-прежнему будут идти осадки смешанного характера, временами усиливаться ветер, сохранятся гололедные явления и повышенный температурный режим», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, влияние антициклона пензенцы почувствуют в понедельник, 6 января. Осадки ослабеют, а температура понизится.

5 января в народном календаре Федулов день. Предки верили, что ясная морозная погода утром предвещает скорое похолодание. Сильный ветер и снег - к пасмурному июлю.

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