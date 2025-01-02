Пензенские охотники за год сдали ветеринарам 1 666 убитых лисиц

02.01.2025 | 10:18

В 2024 году в Пензенской области охотники сдали в ветеринарные учреждения 1 666 убитых лисиц - столько же, сколько и в предыдущем.

За каждую хищницу, принесенную ветеринарам, полагается вознаграждение. В общей сложности охотникам было выплачено около 1 млн рублей.

«Эти животные являются переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство», - пояснили необходимость ликвидации лисиц в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Рыжих плутовок не раз замечали в населенных пунктах. В мае прошлого года житель Заречного снял на камеру лесную гостью в городе - на асфальтовой дорожке в зеленой зоне.

В начале октября дикое животное видели в районе лицея № 73 и школы № 74 в Дальнем Арбекове. В конце октября мертвая лиса лежала на газоне в селе Засечном Пензенского района.

Ранее в минлесхозе сообщили, что в Лунинском районе охотники добыли волка. В ведомстве пояснили, что его застрелили для снижения численности диких хищников.