Пензенские охотники принесли ветеринарам 1 666 убитых лисиц

29.12.2023 | 17:03

В Пензенской области подвели итоги года по регулированию численности лис, в том числе зимой. Это связано с тем, что рыжие хищницы являются одними из основных переносчиков бешенства.

Такая акция проходит каждый год и дает положительные результаты. Так, в 2022 году количество случаев бешенства в регионе уменьшилось по сравнению с 2021-м в 4 раза.

В январе уходящего года охотникам напомнили: за каждое убитое животное они получат 600 рублей. Для этого нужно было не позднее 15 декабря предоставить ветеринарам тушку лисицы, добытую строго по правилам охоты.

Кроме того, охотник должен был подать заявление и приложить к нему копии паспорта, охотничьего билета, путевки или разрешения на добычу охотничьих ресурсов и согласиться на обработку персональных данных.

Как сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, за истекший год в ветеринарные учреждения области было сдано 1 666 тушек лисиц.