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Криминал

В Земетчинском районе охотник застрелил человека, целясь в лося

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В Земетчинском районе будут судить 25-летнего жителя села Чернояр, который на охоте застрелил 55-летнего мужчину.

ЧП случилось 19 января 2025 года в 22-м квартале общедоступного охотничьего угодья Морсовского лесничества. Молодой человек находился там в компании знакомых.

«Во время охоты он, не убедившись в отсутствии людей, выстрелил из ружья «ИЖ-К», снаряженного патроном с картечью 8 мм, в направлении услышанного им впереди себя звука, расцененного им как шум движущегося дикого животного, и в результате попал в голову, шею и туловище потерпевшего», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице 25 января.

Сельчанин признал вину. По его словам, он стрелял по кустам, думая, что там лось. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности направлено в суд.

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