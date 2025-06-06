В Земетчинском районе охотник застрелил человека, целясь в лося

06.06.2025 | 16:45

В Земетчинском районе будут судить 25-летнего жителя села Чернояр, который на охоте застрелил 55-летнего мужчину.

ЧП случилось 19 января 2025 года в 22-м квартале общедоступного охотничьего угодья Морсовского лесничества. Молодой человек находился там в компании знакомых.

«Во время охоты он, не убедившись в отсутствии людей, выстрелил из ружья «ИЖ-К», снаряженного патроном с картечью 8 мм, в направлении услышанного им впереди себя звука, расцененного им как шум движущегося дикого животного, и в результате попал в голову, шею и туловище потерпевшего», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице 25 января.

Сельчанин признал вину. По его словам, он стрелял по кустам, думая, что там лось. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности направлено в суд.