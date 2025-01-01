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Общество

Учителям и врачам повысили заработную плату

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В Пензенской области работники бюджетной сферы с 1 января 2025 году будут получать на 13,2% больше. Вознаграждение за труд прибавится, в частности, у врачей, учителей, соцработников, госслужащих, работников культуры.

Также на 13,2% увеличится заработок у сотрудников МЧС, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств. Однако индексация не коснулась судей, сенаторов и депутатов.

«Из бюджета Соцфонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года следует, что с 1 января 2026 года зарплаты бюджетникам будут проиндексированы на 10,2 процента, а с 2027 году - на 8,3 процента», - сообщила «Парламентская газета».

Повышать зарплаты необходимо из-за растущей инфляции. По данным ЦБ, в России показатель на 16 декабря составил 9,5% в годовом выражении.

Ожидается, что темпы роста цен не остановятся в начале 2025-го, пика годовая инфляция может достигнуть в апреле.

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